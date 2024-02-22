Посол ЕС в Киеве заявила, что новый пакет санкций против РФ примут 23 февраля

Катарина Матернова выразила поддержку Украине в финансовой и политической плоскостях

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. 13-й пакет санкций Евросоюза против России будет принят 23 февраля. Об этом сообщил офис президента Украины со ссылкой на посла ЕС в Киеве Катарину Матернову.

"Мы поддерживаем вас [Украину] в финансовой плоскости, в политической плоскости. <...> Вводим новые санкции, новый пакет будет символически принят завтра [23 февраля]. И также присоединяемся к поставкам военной помощи", - приводятся ее слова на сайте офиса украинского лидера.

Матернова в четверг приняла участие во встрече президента Украины Владимира Зеленского с главами представительств иностранных государств и международных организаций в Киеве.

В среду председательствующая в Совете ЕС Бельгия сообщила, что послы стран Евросоюза согласовали 13-й пакет антироссийских санкций, который вступит в силу к 24 февраля. По информации европейских СМИ, этот пакет станет одним из самых слабых с начала специальной военной операции. В него должны войти около 200 физических и юридических лиц, включая компании из Китая, Индии, Турции и ряда других стран, сотрудничающих с Россией для преодоления санкционной блокады Запада.