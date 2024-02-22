Глава Минэкономразвития отметил, что есть конкретные предложения по финансированию этой программы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил поддержать отрасль хмелеводства на примере Республики Чувашия. Об этом министр заявил во время совещания под руководством президента РФ Владимира Путина по развитию Чувашии.

"Ну и отдельно я бы просил поддержки предложения по хмелеводству. Это действительно традиционная для Чувашии отрасль. И учитывая то, что у нас сейчас в рамках некоторых мер еще по пошлинам - у нас есть предложение по дополнительным источникам, по финансированию этой программы, - сказал он. - Мы бы здесь на примере республики, учитывая такой уникальный статус, собрали бы эту программу и действительно поддержали бы. Прошу таких поручений".

Хмель в Чувашии выращивается на 125 га, за два года планируется увеличить площадь посевов в 10 раз. Для полного импортозамещения необходимо увеличить площади посевов этой культуры в 45 раз. В Чувашии производится более 90% хмеля от всего объема, создаваемого в стране.

В Чувашии находится научно-исследовательский институт сельского хозяйства, который единственный в России поддерживает коллекцию около 250 сортов хмеля. Также имеется возможность вырастить более 100 тыс. саженцев перспективных сортов хмеля, что достаточно для ежегодной посадки 25 га плантаций.