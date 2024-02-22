Путин назвал важным утильсбор на машины

Он идет на поддержку производителей транспорта, отметил президент

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Утилизационный сбор на автомобили важен, он идет на поддержку производителей транспорта, но нужно найти баланс относительно его размера, считает президент РФ Владимир Путин.

Речь об этом зашла на встрече главы государства с руководителями логистических компаний и водителями грузовиков. Один из участников беседы пожаловался, что сейчас российские перевозчики при покупке тягача должны платить утильсбор в размере 1,5 млн рублей и выше. Тогда как в Казахстане и Белоруссии аналогичный налог составляет 300-400 тыс. рублей в переводе на российскую валюту.

"Знаете, в чем дело... Если бы сейчас здесь были производители, они бы сказали: "Не слушай его!" Потому что этот сбор идет на поддержку производителей транспорта. В том числе на поддержку тех, кто производит грузовики, включая "Камаз". Здесь, конечно, должен быть баланс. Мы понимаем", - отреагировал глава государства, отвечая на просьбу понизить налог.