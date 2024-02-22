На востоке Ростовской области намерены построить гостиничный комплекс с природным парком

По предварительным данным, его возведут на территории площадью 10-12 га

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Гостиничный комплекс с природным парком планируют построить на берегу Цимлянского водохранилища в Ростовской области. Мастер-план территории, расположенной неподалеку от поселка Саркел, разработают в 2024 году, сообщил ТАСС директор Агентства территориального развития Алексей Санин.

"Это инвестиционный проект, предусматривающий создание гостиничного комплекса в эко-стиле на территории 10-12 га, доминантой которого станет природный парк. [Задача специалистов] - максимально растворить гостиничный комплекс в этой природе. Плюс создать дополнительное окружение в виде природного парка. Этот гостиничный комплекс будет состоять из отдельно стоящих домиков современного природного вида. Там будет большой панорамный ресторан, открытый бассейн, спа-зона и огромный тематический ландшафтный парк", - сказал Санин.

По его словам, после того как специалисты создадут мастер-план территории, наступит этап разработки проектной документации. "2024 год - это год проектирования этой территории. В принципе, инвестор готов в следующем году начать реализовывать этот проект", - добавил Санин.

На востоке Ростовской области расположен Волгодонск, в 13,5 км к северо-востоку от которого расположены Ростовская АЭС, Цимлянское водохранилище и государственный природный заказник "Цимлянский" в пределах урочища "Кучугуры". Регион также известен своими винодельческими традициями: юго-западнее поселка Саркел, на территории этнографического комплекса "Станица Цымлянская", проводится ставший уже традиционным фестиваль вина "Цимлянская лоза". Кроме того, в станице Романовской Волгодонского района ежегодно проходит фестиваль авторской песни "Струны души".