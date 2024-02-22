Минстрой готовит предложения по механизмам ускоренной замены лифтов

Глава ведомства Ирек Файзуллин сообщил, что 85 тыс. лифтов требуют замены в ближайшие шесть лет

ЦИВИЛЬСК /Чувашия/, 22 февраля. /ТАСС/. Минстрой России представит правительству предложения по мерам, которые помогут ускорить замену лифтового оборудования в многквартирных домах в рамках капитального ремонта. Об этом министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил во время совещания по развитию Чувашии под руководством президента РФ Владимира Путина.

"С лифтами ситуация серьезная, мы ее прорабатываем, соответствующие предложения здесь готовим на правительство, потому что 85 тыс. лифтов у нас в ближайшие шесть лет требуют замены, решение придется находить в этой части", - сказал он.

Работа по поиску решений ведется в рамках ЕврАзЭс, уточнил министр. Кроме того, уже появились новые формы финансового обеспечения по замене лифтов, как например, рассрочка через госкомпанию ДОМ.РФ, которая управляет Щербинским лифтострительным заводом, указал Файзуллин. "Уже есть соответствующие договора. Вот, Нижегородская область - мы заключили на четыре с половиной тысячи лифтов", - рассказал глава Минстроя. Работа по поиску механизма поддержки регионов в части замены лифтов ведется совместно с Минпромторгом, указал Файзуллин. "Сейчас вот <...> в рамках поддержки региона по лифтам задачу решаем мы на этот год", - сказал он.