Нуланд заявила, что Запад ужесточит режим санкций против России

Будут пресечены возможности их обхода, отметила заместитель госсекретаря США по политическим делам

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Запад рассчитывает существенно ужесточить режим антироссийских санкций за счет новых рестрикций, которые будут введены 23 февраля, а также пресечь пути обхода ранее принятых ограничительных мер. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Эти рестрикции в предстоящие дни будут существенно ужесточены, когда мы и наши партнеры объявим о новых масштабных пакетах санкций, которые направлены в том числе на то, чтобы задушить усилия России по обходу [уже введенных ранее Западом] ограничительных мер", - сказала она, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Ранее США и Евросоюз объявили о намерении ввести 23 февраля новые санкции в отношении РФ.