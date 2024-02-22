В транспортную инфраструктуру Чувашии за четыре года вложили более 100 млрд рублей

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, в ближайшие годы на эти цели региону дополнительно выделят около 6 млрд рублей

ЦИВИЛЬСК /Чувашия/, 22 февраля. /ТАСС/. Транспортная инфраструктура Чувашии за четыре года получила около 100 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по вопросам социально-экономического развития Чувашии с участием президента России Владимира Путина.

"У нас вообще регион очень неплохо работает, в том числе и по дорожному строительству. За последние четыре года мы больше 100 млрд [рублей] вложили инвестиций в транспортную инфраструктуру региона. И надо сказать, что они эффективно работают", - сказал он.

По словам Хуснуллина, на ближайшие годы есть планы дополнительно выделить региону около 6 млрд рублей. "Есть планы по развитию М-7. Но у нас есть одна сложившаяся проблема. При строительстве дорог ряд местных дорог действительно были повреждены, где-то более тяжелыми машинами приведены в не совсем исправное состояние", - уточнил он.

Хуснуллин добавил, что исторически в Чувашии готовность дорог была значительно хуже. "То есть вот мы в целом по стране сегодня [на] показатель [в] 52% вышли по региональной опорной сети в нормативном состоянии. Мы даже с учетом этих вливаний пока по Чувашии дошли до показателя только 48% от общего количества региональных дорог", - отметил он.

Хуснуллин подчеркнул, что по дорогам в агломерациях ситуация в республике неплохая. "Значит, они 85%, скорее всего, "вытащат" по итогам этого года. Мы с Олегом Алексеевичем [глава Чувашии Олег Николаев] очень подробно обсуждали, значит, у них есть естественное желание максимально сделать дороги, значит, капитальный ремонт за счет дополнительных федеральных средств", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что комиссия рассчитает необходимую стоимость. "Коллеги действительно хорошо работают. Ну в Чувашии вообще исторически всегда хорошие строители были. Они хорошо отработали и на новых территориях, и нам хорошо помогли, так активно работали. Понимание есть с регионом, работаем нормально. Я думаю, что найдем компромиссное решение", - заявил Хуснуллин.