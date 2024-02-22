Нуланд: США включат в новый пакет санкций против РФ "сотни, сотни и сотни" ограничений

Его примут в следующие пару дней, заявила заместитель госсекретаря по политическим делам

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. США включат в свой новый пакет антироссийских санкций огромное количество ограничений и примут его в следующие пару дней. Об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.

По ее утверждению, США "в ближайшие пару дней" представят "сокрушительный новый пакет санкций", который будет включать "сотни, сотни и сотни" рестрикций. "Я подожду и позволю Белому дому объявить о нем", - сказала Нуланд, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. При этом она утверждала, что со временем США могут ввести дополнительные санкции в отношении РФ.