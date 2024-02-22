Полный цикл производства белорусско-российского самолета организуют в Белоруссии

Начальник управления планирования и промышленности Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Стефанович сообщил, что сейчас ведется закупка необходимого оборудования и возведение соответствующих цехов

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Полный цикл производства совместного российско-белорусского самолета будет организован на белорусских предприятиях. Об этом сообщил начальник управления планирования и промышленности Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпром) Белоруссии Дмитрий Стефанович.

"Проект называется "Освей". Новый самолет, с нуля начинается разработка, - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1". - Полный цикл изготовления будет организован на предприятиях Республики Беларусь".

Стефанович отметил, что разработка самолета будет вестись на предприятиях Госкомвоенпрома и России. "Уже начата организация производства, идет закупка необходимого оборудования и возведение соответствующих цехов", - сообщил он.

В конце января заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик сообщил, что в рамках договоренностей с Россией о совместном создании двухмоторного 19-местного самолета в республике к 2026 году планируется произвести две такие машины. До 2030 года предполагается собрать на белорусских мощностях 85-100 новых самолетов.

Межведомственная программа в области авиастроения была подписана представителями Госкомвоенпрома и Минпромторга РФ в июле 2023 года. Тогда пресс-служба Госкомвоенпрома сообщила, что "достигнуты принципиальные договоренности о совместной разработке и организации в Республике Беларусь серийного производства двухмоторного 19-местного самолета". Позднее вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что российско-белорусский самолет будет коммерчески эксплуатироваться с 2028 года, завершить его сертификацию планируется в 2027 году. Он уточнил, что созданием воздушного судна займется Уральский завод гражданской авиации и белорусский 558-й авиационный ремонтный завод.