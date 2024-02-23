LG увеличила прибыль в России в 2023 году, несмотря на приостановку поставок

Показатель поднялся в 8,7 раза, до почти 3,3 млрд рублей, говорится в отчетности компании

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Южнокорейская LG Electronics увеличила чистую прибыль в России за 2023 год в 8,7 раза, до почти 3,3 млрд рублей, следует из отчетности компании.

В то же время прибыль LG Electronics в России в 2022 году упала в 19 раз к 2021 году на фоне приостановки всех поставок в Россию.

Чистая прибыль в России в 2023 году составила 3,259 млрд рублей против 376 млн рублей годом ранее. Прибыль от продаж достигла 3,2 млрд рублей, увеличившись в 2,1 раза. Выручка подразделения в 2023 году замедлила падение, снизившись в 1,3 раза, до почти 36,9 млрд рублей. В 2022 году по отношению к 2021 она падала более чем в два раза.

У LG в России на конец 2023 года остаются арендованные площади более чем на 6 тыс. кв. м. Все это - офисные помещения. LG Electronics приостановила все поставки в РФ в марте 2022 года.

LG - один из крупнейших производителей бытовой техники в мире, компания также производит различную электронику. Российская компания "Лг электроникс рус" продолжает оставаться 100% "дочкой" южнокорейской LG Electronics.