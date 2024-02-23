МВФ сообщил о рабочей договоренности с Украиной о выделении транша в $880 млн

В распространенном заявлении представители фонда отметили "положительную динамику уверенного роста" украинской экономики

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) сообщил о достижении договоренности на рабочем уровне о выделении Украине очередного транша по линии механизма расширенного кредитования.

Как следует из заявления, распространенного пресс-службой МВФ, соглашение на рабочем уровне предполагает выделение Киеву транша в размере $880 млн. В документе подчеркивается, что договоренности должны быть одобрены руководством МВФ и советом исполнительных директоров организации. Агентство Reuters ранее сообщало, что они рассмотрят этот вопрос во второй половине марта.

В распространенном заявлении представители МВФ отметили "положительную динамику уверенного роста" украинской экономики. При этом в организации признали, что прогноз развития экономики Украины на текущий год остается "крайне неопределенным".

Предыдущий транш в $900 млн в рамках четырехлетнего механизма расширенного кредитования был одобрен советом исполнительных директоров в декабре прошлого года. Фонд ранее утвердил четырехлетнюю программу для Украины в рамках этого механизма с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш в $2,7 млрд поступил в общий фонд украинского государственного бюджета 3 апреля.