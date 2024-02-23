Глава Hyundai Motor пообещал инвестировать $1,1 млрд в экономику Бразилии

Средства будут направлены в сферу экологически чистых и перспективных технологий в стране, уточнил глава корпорации Чон Ый Сон

СЕУЛ, 23 февраля. /ТАСС/. Председатель конгломерата Hyundai Motor Group Чон Ый Сон во время встречи с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой пообещал, что местный филиал компании инвестирует $1,1 млрд в сферу экологически чистых и перспективных технологий в стране. Об этом сообщил автопроизводитель на своем сайте.

"Председатель Чон Ый Сон объявил о планах вложить $1,1 млрд к 2032 году в технологии будущего, сферу экологически чистых технологий, в том числе в водородную [энергетику], со стороны бразильского подразделения Hyundai Motor и ее местных партнеров", - говорится в пресс-релизе.

Глава южнокорейской корпорации также поблагодарил бразильские власти за заинтересованность в работе Hyundai Motor в стране. Чон Ый Сон рассказал президенту о стратегии компании по увеличению доли электрокаров и автомобилей на водородном топливе в соответствии с международными целями по достижению углеродной нейтральности.

У Hyundai Motor с 2012 года есть автомобильный завод в Бразилии, он же является единственным для компании в Южной Америке.