Посольство КНР в Британии анонсировало контрмеры Пекина из-за санкций Лондона против РФ

В заявлении диппредставительства также говорится, что Китай неизменно занимает "объективную и справедливую" позицию по украинскому вопросу

ПЕКИН, 23 февраля. /ТАСС/. Власти КНР примут ответные меры после недавно введенных Великобританией антироссийских санкций в отношении трех китайских производителей. Об этом сообщило посольство Китая в Лондоне.

"Санкции, введенные британской стороной в отношении соответствующих предприятий, - односторонние действия, абсолютно не обоснованные международным правом, - подчеркивается в распространенном заявлении диппредставительства. - Китай примет необходимые меры, мы будем решительно защищать законные права и интересы своих компаний".

Как уточнило посольство, Пекин неизменно занимает "объективную и справедливую" позицию по украинскому вопросу. "Мы выступаем категорически против [санкций] и заявляем британской стороне, что любые действия, наносящие ущерб интересам Китая, встретят наш решительный отпор", - подчеркивается в заявлении.

В четверг Великобритания расширила на 50 позиций список антироссийских санкций. Новые британские рестриктивные меры введены и в отношении трех китайских компаний - Finder Technology и JUHANG Aviation Technology (поставщики электронных компонентов), а также Beijing Micropilot Flight Control Systems (производителей двигателей для беспилотников). Их Лондон подозревает в экспорте высокотехнологичных компонентов в Россию, которые используются для нужд СВО.