Bloomberg: производственный сектор Германии переживает спад активности

По сведениям агентства, индекс деловой активности S&P Global для промышленного сектора ФРГ упал до 42,3 пункта

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Производственный сектор Германии переживает спад деловой активности. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, индекс деловой активности S&P Global для промышленного сектора Германии упал до 42,3 пункта по сравнению с 45,5 в прошлом месяце. Эти показатели ниже тех, которые прогнозировали экономисты Bloomberg. Только благодаря улучшению условий в сфере услуг общая деловая активность снизилась лишь до 46,1 пункта с 47, отмечает агентство. "После проблеска надежды в последние месяцы немецкая промышленность сейчас чувствует себя довольно мрачно", - приводит агентство слова экономиста Гамбургского коммерческого банка Тарика Камаля Чаудри.

Эта информация выходит на фоне возросших опасений по поводу экономических показателей Германии, которые снижаются из-за затяжной слабости в ее крупном производственном секторе. Правительство в среду снизило свой прогноз роста на этот год до 0,2% с 1,3%, отмечает агентство.