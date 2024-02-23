"Ак Барс" сдал девять гражданских судов и военных кораблей по итогам 2023 года

По словам гендиректора корпорации Рената Мистахова, в 2024 году планируется сдать 9-10 кораблей

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Судостроительная корпорация "Ак Барс" сдала девять гражданских судов и военных кораблей по итогам 2023 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор корпорации Ренат Мистахов.

"Девять [штук] в 2023 году вышло. <...> В процентном соотношении получилось где-то 60 на 40. 60% - военных, 40% - гражданских", - сказал Мистахов.

В 2024 году, по его словам, планируется сдать 9-10 кораблей.

АО "Зеленодольский завод имени A. M. Горького" является одним из крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России. Верфь построила свыше 1,5 тыс. судов, в том числе около 600 военных. Завод входит в судостроительную корпорацию, созданную на базе холдинга "Ак Барс" в Татарстане.