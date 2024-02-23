"Вкусвилл" изучает модель потребления в ОАЭ для расширения деятельности компании

Как указала лидер экспортного направления "Вкусвилла" Виктория Пинчук, бизнес-модель строится на взаимодействии с локальными производителями

ДУБАЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Продуктовый ретейлер "Вкусвилл" изучает производственные мощности региона, чтобы оценить применимость бизнес-модели компании в России, которая строится на взаимодействии с локальными производителями. Об этом ТАСС сообщила лидер экспортного направления "Вкусвилла" Виктория Пинчук.

"Мы воспринимаемся как бренд здоровой и натуральной еды, и сильная сторона "Вкусвилла" в свежих продуктах, которые сложно возить в ОАЭ. Нам интересно понять, какие продукты производятся в регионе и как местные жители оценивают их вкус и качество", - сказала представитель компании на полях международной выставки пищевой индустрии и агропромышленного сектора Gulfood, которая проходит в Дубае.

По словам представителя компании, "Вкусвилл" изучает модель потребления в регионе, взаимодействуя с "представителями различных национальных групп для получения более четкого представления о потребностях и сложностях, с которыми сталкиваются местные жители при организации питания".

В марте 2023 года ретейлер запустил продажу продуктов в Дубае, которые можно заказать через различные сервисы экспресс-доставки, например Careem, Deliveroo, Wee. В январе 2024 года компания вышла в офлайн - ее продукты появились на полках супермаркетов премиум-сегмента Grandiose, работающих в Абу-Даби и Дубае. Ассортимент "Вкусвилла" состоит примерно из 70 товарных позиций. В настоящее время компания поставляет в ОАЭ продукты с долгим сроком хранения, не требующие получения ветеринарного сертификата.

Крупнейшая международная выставка пищевой индустрии и агропромышленного сектора Gulfood проходит в Дубае с 19 по 23 февраля. В этом году в мероприятии принимают участие около 5,5 тыс. компаний более чем из 100 стран. Продукция российского агропромышленного комплекса представлена 97 компаниями на площадке объединенного павильона Made in Russia, работа которого организована при поддержке РЭЦ, а также на стендах регионов России.