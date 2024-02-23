Белоруссия сократила объем потребления газа в 2023 году на 9,6%

Он составил 17 млрд куб. м

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Белоруссия в 2023 году снизила объем потребления природного газа на 1,7 млрд куб. м, до 17 млрд куб. м. Об этом сообщил министр энергетики республики Виктор Каранкевич.

"Объем потребления природного газа за прошлый год составил 17 млрд куб. м, снижение по сравнению с уровнем 2022 года - на 1,7 млрд куб. м, или на 9,6%", - сказал министр, чьи слова привела пресс-служба Минэнерго. Он отметил, что сокращение связано в первую очередь с работой БелАЭС. Также среди факторов он назвал проведение комплекса энергосберегающих мероприятий, которые реализуются в стране. Кроме того, в энергобаланс страны вовлечены местные виды топлива, что позволяет замещать использование импортируемого природного газа.

БелАЭС с момента включения в объединенную энергосистему ее первого энергоблока выработала 25,4 млрд кВт·ч электроэнергии, за все время ее работы это позволило заместить 6,7 млрд куб. м природного газа.