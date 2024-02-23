Экспорт продукции Казахстана по Транскаспийскому маршруту вырос в 2,5 раза в 2023 году

Для министерства транспорта республики главной задачей является ее преобразование в международную транзитную страну в рамках развития маршрута

АСТАНА, 23 февраля. /ТАСС/. Экспорт казахстанской продукции в 2023 году по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) увеличился в 2,5 раза и для министерства транспорта республики главной задачей является преобразование Казахстана в международную транзитную страну в рамках развития маршрута. Такие оценки привел на расширенной коллегии Минтранса глава ведомства Марат Карабаев, сообщила пресс-служба министерства.

"По сравнению с позапрошлым годом объемы перевозок по данному коридору выросли на 65% и составили 2,8 млн тонн (2022 год - 1,7 млн тонн). В том числе в 2,5 раза увеличился экспорт казахстанской продукции по ТМТМ", - говорится в сообщении.

По оценке Карабаева, "на сегодня главной задачей является преобразование Казахстана в международную транзитную страну в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута", - указали в пресс-службе.

По ее данным, наравне с экспортом Казахстан отмечает рост и импортного грузопотока. "Это, в свою очередь, показывает заинтересованность европейских компаний в маршруте ТМТМ", - подчеркивается в сообщении. В целом объем транзитных грузов через территорию Казахстана в прошлом году достиг 32,3 млн тонн, увеличившись на 21% по сравнению с 2022 годом, добавили в Минтрансе.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы. По нему осуществляются контейнерные перевозки с использованием железнодорожного и морского транспорта.