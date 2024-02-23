El País: испанский регулятор намерен оштрафовать Booking на рекордные $530 млн

Как пишет газета, об окончательном решении объявят не раньше лета

МАДРИД, 23 февраля. /ТАСС/. Национальная комиссия по отраслевым рынкам и конкуренции Испании рассматривает возможность наложения крупнейшего в своей истории штрафа в отношении системы интернет-бронирования отелей Booking. Об этом сообщила газета El País.

По ее информации, речь идет о штрафе в $530 млн. Об окончательном решении будет объявлено не ранее лета. "Мы разочарованы предложенной резолюцией комиссии и совершенно не согласны с ее выводами, - заявили изданию источники в компании. - Мы намерены обжаловать это беспрецедентное решение в Испании, если оно станет окончательным".

В октябре 2022 года комиссия начала расследование в отношении Booking из-за возможного злоупотребления доминирующим положением. Как сообщала комиссия, она инициировала "дисциплинарное разбирательство" за "возможные антиконкурентные действия, которые могут затрагивать отели и онлайн-турагентства".

Регулятор принял такое решение после двух жалоб, полученных от испанской ассоциации директоров отелей и гостиничной предпринимательской ассоциации Мадрида.