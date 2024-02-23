Эксперт: Турция и РФ могут системой бартера решить проблему с банковскими переводами

Экономист Эсфендер Коркмаз отметил, что обсуждаемый сторонами вопрос возможного создания российско-турецкого банка не решит в корне возникшую ситуацию

СТАМБУЛ, 23 февраля. /ТАСС/. Турция и Россия могут решить проблемы в сфере банковских переводов благодаря безвалютной системе бартера, частично с использованием золота. Такое мнение высказал турецкий экономист Эсфендер Коркмаз, отметив, что обсуждаемый сторонами вопрос возможного создания российско-турецкого банка не решит в корне возникшую ситуацию.

"Решение США о санкциях в отношении России и ее исключение из системы SWIFT привели к сбоям во внешнеторговых расчетах между Турцией и РФ. Некоторые турецкие банки не открывают счета для российских клиентов. Единственный способ решения проблемы - бартерная система. Однако не всегда можно обойтись чисто бартером, часть его можно осуществлять через обмен золота. Совместный банк не будет решением проблемы, так как он также будет действовать на основе финансового законодательства. Кроме того, США могут ввести эмбарго на российский капитал", - сказал Коркмаз в эфире телеканала Haber Global.

Другой турецкий экономист Угур Дживелек со своей стороны высказался за расширение использования во взаиморасчетах национальных валют. "Обе страны ведут торговлю в рублях и турецких лирах, это диктует необходимость развития совместных банковских решений. Турция - страна, зависящая от импорта энергоносителей, она также использует кредиты в этой сфере. Вопрос в том, сможет ли она использовать кредит от России. Это тема пересечения финансовых систем двух стран и учета перспектив на короткий, средний и дальний периоды", - сказал эксперт в интервью телеканалу, говоря о возможности создания совместного банка. При этом он не исключил, что США продолжат угрозы в адрес Турции. "Они будут в первую очередь угрожать Турции, так как на примере России угрозы не возымели действия. В какой степени они скажутся на Турции, покажет время", - отметил Коркмаз.

Меры Минторга Турции

Газета деловых кругов Турции Ekonomim сообщила 22 февраля, что местные экспортеры призвали турецкие власти сделать для них исключение и облегчить способ банковских расчетов с российскими партнерами для получения оплаты за поставленные товары, чтобы не попасть под западные санкции. У контрагента существует обязательство закрыть оплату в течение 180 дней и путем перечисления средств на банковский счет, это условие о безналичном расчете стало проблемой для турецких компаний. Часть экспортеров просят власти внести Россию в список из 33 стран, в расчетах за экспорт с которыми не требуется обязательно проводить деньги через банк и декларировать операцию.

По данным газеты, Минторг Турции уже принял несколько мер для решения проблем в сфере переводов. Так, по истечении 180-дневного срока компании могут запросить о продлении срока оплаты до 24 месяцев дополнительно к ранее оговоренному. Экспортная цена может быть отражена в платежных документах в турецких лирах, даже если изначально указана в декларации в иностранной валюте. Расчеты по экспортным операциям компаниями, занятыми во внешней торговле, могут быть приняты со счетов компаний - резидентов Турции.

Экспортная цена, кроме того, может быть проведена компаниями через налоговые управления на основании документа, подтверждающего, что она не принимается банками, отмечает Ekonomim. Минторг Турции при необходимости также может содействовать решению проблемы декларирования операций, если другие возможности не позволяют сделать это, пишет газета.

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов ранее сообщил о наличии "серьезных проблем в сфере банковских переводов в интересах российских и турецких участников внешнеэкономической деятельности". По его словам, необходимая работа по урегулированию создавшихся сложностей ведется на двустороннем уровне.

Источник ТАСС в банковской сфере Турции сообщал, что проблемы с денежными переводами из РФ в Турцию связаны с регуляционными мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). 22 декабря прошлого года было опубликовано новое постановление OFAC о регуляционных мерах, "оно имеет очень широкие формулировки", отметил источник. В связи с этим банки остаются в режиме ожидания разъяснения конкретных условий операций с РФ.

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов ранее сообщил о наличии "серьезных проблем в сфере банковских переводов в интересах российских и турецких участников внешнеэкономической деятельности". По его словам, необходимая работа по урегулированию создавшихся сложностей ведется на двустороннем уровне.

Источник ТАСС в банковской сфере Турции сообщал, что проблемы с денежными переводами из РФ в Турцию связаны с регуляционными мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). 22 декабря прошлого года было опубликовано новое постановление OFAC о регуляционных мерах, "оно имеет очень широкие формулировки", отметил источник. В связи с этим банки остаются в режиме ожидания разъяснения конкретных условий операций с РФ.