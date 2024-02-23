В МИД КНР заявили, что Китай и Германия должны помочь восстановлению мировой экономики

Как уточнил глава ведомства Ван И, крайне важно, чтобы Пекин и Берлин осуществляли взаимодействие открыто, рационально

ПЕКИН, 23 февраля. /ТАСС/. Китай и ФРГ должны вместе оказать стимулирующее воздействие на восстановление глобальной экономики. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с советником канцлера Германии по иностранным делам и политике безопасности Йенсом Плётнером.

"Китай и Германия должны продолжать продвигать практическое сотрудничество, <...> чтобы стимулировать экономическое развитие обеих стран, способствовать устойчивому восстановлению мировой экономики", - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Как уточнил глава МИД КНР, крайне важно, чтобы Пекин и Берлин осуществляли взаимодействие открыто, рационально, в соответствии с принципами рыночной экономики. Он особо отметил, что Китай и ФРГ - "партнеры с большим потенциалом для сотрудничества". "Своим развитием наши страны предоставляют друг другу благоприятные возможности, и не несут вызовы", - подчеркнул Ван И.

По словам китайского дипломата, КНР и Германия должны "правильно воспринимать ситуацию, развивать отношения с учетом долгосрочной стратегической перспективы".