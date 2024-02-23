ЕК заявила, что рост отраслей ВПК России в 2023 году составил до 30-40%

БРЮССЕЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Рост ключевых отраслей российского ВПК в 2023 году составил до 30-40% по сравнению с 2021 годом, признала Еврокомиссия в документе, который распространен в связи с принятием 13-го пакета санкций ЕС против России.

"Быстрый рост, наблюдавшийся в 2023 году, зафиксирован главным образом в отраслях, связанных с военно-промышленным комплексом - металлообработка, транспорт, электронные, компьютерные и оптические приборы. Рост в этих отраслях составил до 30-40% по сравнению с 2021 годом", - отмечается в документе.