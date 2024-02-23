Глава МИД Словакии назвал "большим риском" беспошлинный ввоз сельхозтоваров с Украины

Эта практика, по словам Юрая Бланара, оборачивается большим ущербом для фермеров республики

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар назвал "большим риском" для своей страны беспошлинный ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины.

"Словакия граничит с Украиной. Большим риском является беспошлинный ввоз [в Евросоюз] сельскохозяйственной продукции с Украины", - сказал министр на проходящей в индийской столице международной политологической конференции "Раисина диалог". Эта практика, по его словам, оборачивается большим ущербом для словацких фермеров, поэтому правительство республики должно принимать меры по защите национального рынка аграрной продукции.

Бланар также заявил, что Словакия была зависима от поставок российских газа и нефти, но из-за ситуации на Украине это положение должно измениться. Братислава ищет возможности диверсификации источников получения энергетического сырья.

Как отметил глава МИД, Словакия заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, ее экономика открыта. По его словам, Братислава, в частности, заинтересована в диалоге и расширении торгово-экономического взаимодействия с Индией и Китаем.