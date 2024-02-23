Цена газа в Европе опустилась ниже $250 за тыс. куб. м впервые с апреля 2021 года

Общее снижение цены с начала дня составляло более 3%

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов опустилась ниже $250 за 1 тыс. куб. м впервые с апреля 2021 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение цены с начала дня составляло более 3%.

Стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах падала до $249,9 за 1 тыс. куб. м, или 22,34 евро за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Цена газа в Европе продолжает снижаться на фоне больших запасов газа и ожидания теплой погоды в регионе в предстоящую неделю.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 64,69% (на 16,76 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 71,3 млрд куб. м газа. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа, а к началу сезона отбора накопили в них рекордные 99,63%.