ЕС опубликовал новый перечень антироссийских санкций

Евросоюз, в частности, ввел экспортные ограничения в отношении сербской компании Conex

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Евросоюз опубликовал в "Официальном журнале ЕС" новый перечень антироссийских санкций.

​​​​​​Запрет экспорта в РФ полупроводников и приборов на их основе

Евросоюз запретил экспорт в Россию полупроводников и приборов на их основе.

В частности, запрещена поставка некоторых видов транзисторов, полупроводниковых преобразователей и других электронных приборов, изготовленных на основе полупроводников, а также транзисторов мощностью от 1 до 500 киловольт-ампер, оптических приборов.

В том числе запрещены к поставкам некоторые химические элементы, электронные платы, оборудование для производства полупроводников.

В новый список также вошла фото и видеотехника, в частности телевизионные и цифровые камеры, перископы и камеры для подводной съемки. Под запрет подпала поставка частей электронного оборудования для промышленности.

Более того, новый запрет распространяется на экспорт рения и производных этого метала.

Санкции против Si2 Microsystems и Euro Asia Cargo

Евросоюз ввел экспортные ограничения в отношении занимающейся микроэлектроникой компании из Индии Si2 Microsystems и частной экспедиторской фирмы из Шри-Ланки Euro Asia Cargo, которые, по мнению Брюсселя, участвуют в действиях России по преодолению санкций.

Как сообщается на сайте Si2 Microsystems, в сферу ее деятельности входит "разработка и сборка интегральных схем для коммерческого, военного и космических секторов". Сферы деятельности Euro Asia Cargo - экспедирование грузов, туристические операции и представительство авиакомпаний.

Санкции против компаний из Сингапура и Таиланда

ЕС ввел экспортные ограничения в отношении сингапурской и таиландской компаний, которые, по мнению Брюсселя, участвуют в российских мерах по преодолению санкционной блокады, говорится в постановлении Совета ЕС.

Санкции введены против сингапурской компании Deflog Technologies и таиландской Thai IT Hardware. Основной вид деятельности Deflog Technologies - оптовая торговля оптическим оборудованием и расходными материалами. Thai IT Hardware работает в сфере информационных технологий.

Ограничения в отношении компании из Казахстана

ЕС ввел экспортные ограничения в отношении компании Elem Group из Казахстана, которая, по мнению Брюсселя, участвует в российских мерах по преодолению санкционной блокады.

Товарищество с ограниченной ответственностью Elem Group занимается торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запчастей.

Ограничения против компании Conex

ЕС, согласно опубликованному документу, ввел экспортные ограничения в отношении сербской компании Conex, зарегистрированной в мае 1992 года и базирующейся в Белграде. Согласно сведениям из республиканского реестра юридических лиц, указанная компания является "производственно-торговой", а основной вид деятельности определяет как "консалтинговая деятельность, связанная с бизнесом и другим управлением". По мнению Брюсселя данное предприятие также участвует в российских мерах по преодолению санкционной блокады.

Ограничения в отношении турецкой импорто-экспортной компании

ЕС ввел экспортные ограничения в отношении турецкой компании, которая, по мнению Брюсселя, участвует в российских мерах по преодолению санкционной блокады. Как говорится в постановлении Совета Евросоюза, под санкции подпала компания Yildiz çip teknoloji elektronik elektrik bilgisayar malzemeleri ticaret sanayi limited sirketi.

По данным из открытых источников, компания зарегистрирована в Анталье в мае 2022 года. Это общество с ограниченной ответственностью, занимающееся торговлей электроникой и компонентами. Последняя торговая операция зарегистрирована в июле 2023 года. В профиле компании значится, что она является импортером из Китая с более чем 5 тыс. записей в таможенных реестрах.

В ноябре прошлого года США внесли в санкционный список из-за сотрудничества с РФ четыре турецкие компании и одно физическое лицо. В числе фирм расположенные в Стамбуле Bosphorus gate dis ticaret limsted sirketI, Kuzey logistics tasimacilik ithalat ihracat ve dis ticaret limited sirketi и находящиеся в Анкаре Bsb grup internet ve yapay zeka teknolojileri anonim sirketi, Turken dijital matbaa teknolojileri bilgisayar bilisim kirtasiye fotografcilik sanayi ve dis ticaret limited sirketi. Глава последней Берк Тюркен вошел в список как физическое лицо.

Ранее Совет ЕС сообщил, что Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России, в рамках которого ввел ограничительные меры в отношении 106 физических и 88 юридических лиц, в том числе из таких стран, как Китай, Индия, Шри-Ланка, Сербия, Казахстан, Таиланд, Турция.

Пакет санкций против РФ приурочен ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине.