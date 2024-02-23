"Газпром экспорт" подал в суд РФ иск к трейдинговой "дочке" германской Uniper

Как стало известно ранее, Uniper подал в суд на "Газпром экспорт", чтобы компенсировать понесенные убытки от недопоставки российского газа

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. "Газпром экспорт" подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области исковое заявление к германским трейдерам Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH, следует из картотеки арбитражных дел.

Иск был подан 21 февраля. Иные детали заявления в картотеке отсутствуют.

Ранее "Газпром" подавал в российский суд иски к чешской NET4GAS, нидерландской газотранспортной компании Gasunie Transport Service (GTS), "Нафтогазу Украины" и польско-российской компании Europol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал - Европа, с требованием запретить продолжать арбитражные разбирательства в зарубежных судебных инстанциях. По последним двум искам российская компания добилась введения запрета на продолжение арбитража, по заявлению к NET4GAS судебное заседание назначено на 4 марта, по иску к GTS - на 15 марта.

В конце ноября 2022 года стало известно, что германский концерн Uniper подал в суд на "Газпром экспорт", чтобы компенсировать понесенные убытки от недопоставки российского газа. Uniper тогда оценивал текущие расходы на замену газа РФ не менее чем в 11,6 млрд евро. В российской компании, в свою очередь, заявляли, что изучают полученное исковое заявление Uniper, однако не признают нарушение контрактов и правомерность заявленных требований германской компании о возмещении убытков.

Ранее Uniper счел нарушением контракта объявленный "Газпромом" форс-мажор по поставкам газа. С конца августа 2022 года концерн полностью перестал получать газ из России и считает это нарушением контрактных обязательств со стороны "Газпрома". В Uniper заявляли, что не рассчитывают на возобновление поставок российского газа и ждут решения по суду с "Газпром экспортом" из-за их прекращения не раньше 2024 года.