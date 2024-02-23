Слуцкий заявил, что диктат Запада через санкции приведет к обрушению доллара и евро

Глава комитета Госдумы по международным делам отметил, что при всем этом экономика РФ растет и укрепляется

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Диктат Запада через ограничительные экономические меры приведет к обрушению доллара и евро как мировых резервных валют. Так глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал ТАСС введение ограничений Евросоюзом и США в отношении нескольких компаний якобы за помощь России.

"Санкции - самострел, прежде всего, для Запада. Санкционная дубина уже летит бумерангом в обратную сторону. В конечном итоге диктат Запада через ограничительные экономические меры приведет к обрушению доллара и евро как мировых резервных валют, а также всей Бреттон-Вудской системы и утрате инвестиционной привлекательности западных стран. Все больше государств глобального большинства переходят на взаиморасчеты в национальных валютах, идет речь о создании единой денежной единицы БРИКС", - сказал парламентарий.

Слуцкий отметил, что при всем этом экономика РФ растет и укрепляется. "Россия обязательно выйдет победителем из объявленной Западом беспрецедентной экономической войны", - заключил глава думского комитета.

Ранее Совет ЕС утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. Он предписывает внести в черный список физические и юридические лица не только из России, но и из ряда государств - партнеров РФ, включая Китай, Иран и КНДР. ЕС подозревает их в причастности к экономическим мерам, которые Москва якобы принимает для преодоления попыток санкционной блокады Запада. Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты вводят экспортные ограничения в отношении порядка 100 компаний за поддержку РФ.