В Тегеране обсудили создание инвестфонда и ассоциации инвесторов ШОС

В МИД Таджикистана сообщили, что стороны рассмотрели вопросы о реализации стратегии экономического развития ШОС до 2030 года и программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества по инвестиционному взаимодействию

ДУШАНБЕ, 23 февраля. /ТАСС/. Заседание специальной рабочей группы по содействию инвестициям государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялось в Тегеране под председательством Таджикистана и Ирана, на нем обсудили создание инвестиционного фонда и ассоциации инвесторов в рамках организации. Об этом сообщили в МИД Таджикистана.

"Состоялся также обмен мнениями по проектам соглашения о создании инвестиционного фонда ШОС и концепции по созданию ассоциации инвесторов ШОС. В рамках этого заседания таджикская сторона презентовала инвестиционные возможности Таджикистана", - говорится в сообщении.

Также на заседании, которое проходило с 20 по 22 февраля, рассмотрели вопросы о реализации стратегии экономического развития ШОС до 2030 года и программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества по инвестиционному взаимодействию.

Инвестиционный фонд ШОС предложил создать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Совета глав государств ШОС в онлайн-формате в июле 2023 года. По словам казахстанского лидера, эффективной платформой для стимулирования прямых и портфельных инвестиций в региональные проекты ШОС может стать международный финансовый центр "Астана", который вобрал лучший опыт мировых финансовых институтов.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в ее состав входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан, а в 2023 году - Иран. Вскоре ожидается завершение процесса вступления в организацию Белоруссии.