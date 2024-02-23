Минфин США ввел санкции против более чем 500 физлиц и юрлиц, связанных с РФ

В ведомстве подчеркнули, что речь идет о "наибольшем числе санкций, введенных против РФ" с февраля 2022 года

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. США ввели ограничения в отношении более чем 500 физических и юридических лиц по случаю второй годовщины начала российской специальной военной операции на Украине и в связи со смертью Алексея Навального. Об этом говорится в пояснительных документах Министерства финансов США, распространенных пресс-службой ведомства.

Как следует из документа, совместно Минфин и Госдепартамент США ввели санкции "в отношении более чем 500 целей", кроме того, 90 компаний включены в санкционный список по линии Минторга США. В Минфине подчеркнули, что речь идет о "наибольшем числе санкций, введенных против РФ" с февраля 2022 года.

В заявлении отмечается, что в связи со смертью Навального Госдеп ввел ограничения в отношении "трех чиновников правительства России". В Минфине США подчеркнули, что ограничения затронули компании в российском финансовом секторе, "более двух десятков компаний из Европы, Восточной и Центральной Азии и с Ближнего Востока", якобы способствующих обходу санкционного режима, а также "сотен компаний в российском военно-промышленном комплексе".

В него, в частности, попали:

Физические лица

посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов;

госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев;

министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев;

гендиректор ОКБ "Новатор" Фарид Абдрахманов;

глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев;

генеральный директор "Туламашзавода" Евгений Дронов;

гендиректор "Альбатроса" Алексей Флоров;

гендиректор "Фортума" Вячеслав Кожевников;

начальник колонии, где умер Алексей Навальный;

начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорь Ракитин;

гендиректор по новым производствам АО "Особая экономическая зона ППТ "Алабуга" Сергей Алексеев;

генеральный директор компании "Юнипро" Василий Никонов;

директор белорусского АО "558 Авиационный ремонтный завод" Павел Пинигин;

бывший сотрудник ЧВК "Вагнер" Антон Елизаров;

директор ФСИН Бояринев;

члены правительства Херсонской области Виталий Булюк и Алла Бархатнова;

гендиректор ОАО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг" Геннадий Кудрявцев;

депутат парламента Молдавии Марина Таубер;

гражданин Молдавии Валерий Копейчин.

Компании

Росгеология;

Трубная металлургическая компания и входящие в нее Челябинский трубопрокатный завод, Северский трубный завод, Синарский трубный завод, Волжский трубный завод;

производитель автомобилей бренда Aurus;

ФГУП "НАМИ", являющееся основным акционером Aurus;

национальная платежная система "Мир";

СПБ банк и банк "Авангард".

СУЭК, "Аеон майнинг", ЮГК;

"Газпром космические системы";

девелоперская группа "ПИК" и аффилированные с ней структуры: ПАО "ПИК - Специализированный застройщик", ООО "ПИК-Корпорация", ООО "ПИК-Генподряд", ООО "Генеральный подрядчик - МФС", ООО "ПИК Плюс";

"Русхимальянс", которая выступает оператором проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге;

"Мечел", "Новатэк Мурманск" и "Зарубежгеология", "Современный арктический морской транспорт";

ПАО "Трансконтейнер";

IT-компании "Т1" и "Ред Софт";

"Челиндбанк" и "Модульбанк";

золотодобывающая компания "Южуралзолото", ООО "Управляющая компания ЮГК", их гендиректор Константин Струков;

АО "Коммунаровский рудник", которое владеет лицензией на геологоразведку в Хакасии;

судостроительный комплекс "Звезда";

частная оружейная компания Lobaev Arms и ее основатель Владислав Лобаев;

12 российских судов, главным образом исследовательских: "Академик Александр Карпинский", "Академик Лазарев", "Академик Немчинов", "Академик Примаков", "Геленджик", "Профессор Лобачев", "Профессор Рябинкин" и "Южморгеология";

грузовые суда "Скиф-В", "Алиреза-1", "Балтийский-111" и плавучая буровая "Бавенит";

восемь компаний из ОАЭ: Asia International Trade Provider LLC, Crynofist Aviation FZCO, Generation Trading FZE, Linker FZE, Mirage Air Craft Services Sole Propreitorship LLC, Polarstar Logistics LLC, RBG Solution FZE, SPS ME FZCO;

четыре сербские компании: Kominvex, Soha Info, Goodforwarding, TR Industries;

структуры из КНР, Киргизии, Вьетнама, Ирландии, ФРГ, Эстонии, Финляндии, с Кипра.

Как следует из документа, суммарно рестрикции коснулись "26 структур в третьих странах". Они, по версии американского финансового ведомства, оказывают поддержку российской стороне в обходе введенных США и их союзниками санкций.

Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.