Си Цзиньпин распорядился снизить издержки в логистике ради конкурентоспособности

Председатель КНР назвал логистику "сухожилием" реального сектора экономики, которое "соединяет производство и потребление, внутреннюю и внешнюю торговлю"

ПЕКИН, 23 февраля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин на состоявшемся в пятницу четвертом заседании Центральной комиссии по финансовым и экономическим вопросам отдал распоряжение компетентным госорганам снизить логистические издержки субъектов рынка ради стимулирования потребления и повышения конкурентоспособности продукции национальных компаний. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, Си Цзиньпин назвал логистику "сухожилием" реального сектора экономики, которое "соединяет производство и потребление, внутреннюю и внешнюю торговлю". "Необходимо эффективно снижать логистические издержки общества в целом, усилить ключевую конкурентоспособность отраслей, повышать эффективность экономической деятельности", - подчеркнул он.

Как уточнил китайский лидер, для обеспечения интенсивного социально-экономического развития также требуется ускорить внедрение в производство продукции нового поколения. Председатель КНР добавил, что профильные госучреждения страны должны стимулировать "масштабное обновление оборудования", поощрять появление на рынке новых потребительских товаров.