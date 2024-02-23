В Абхазии после отзыва лицензии у Киви-банка будут проводить денежные переводы по Юнистрим

Жители республики смогут начать пользоваться этой системой с 26 февраля

СУХУМ, 23 февраля. /ТАСС/. Сбербанк Абхазии приостановил работу системы денежных переводов Contact после отзыва лицензии у Киви-банка и в качестве альтернативной внедряет систему Юнистрим, которой жители республики смогут начать пользоваться с 26 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка Абхазии.

"После того, как Сбербанк Абхазии был уведомлен об отзыве лицензии у Киви-банка и приостановлении работы системы Contact, нами была начата работа по налаживанию альтернативных вариантов осуществления денежных переводов в РФ и ближнее зарубежье. На данный момент практически завершены работы по внедрению системы денежных переводов Юнистрим, с помощью которой наши клиенты смогут осуществлять платежи, в том числе и пополнение российских банковских карт. Уже с 26 февраля наши клиенты смогут осуществлять платежи по пополнению российских банковских карт в головном офисе банка в городе Сухум, а в дальнейшем к данной системе будут подключаться и региональные дополнительные офисы Сбербанка Абхазии", - говорится в сообщении банка.