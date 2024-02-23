В НСПК заявили, что санкции США не повлияют на работу платежных сервисов в РФ

Обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенных российскими банками, продолжает осуществляться НСПК в штатном режиме

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Санкции США в адрес Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов внутри России, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Санкции США в адрес Национальной системы платежных карт не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны. Обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенных российскими банками, продолжает осуществляться НСПК в штатном режиме. Работа сервисов платежной системы "Мир" и операции через Систему быстрых платежей проводятся как обычно и доступны пользователям в полном объеме", - сообщили в НСПК.

Никаких ограничений работы с иностранными партнерами на стороне платежной системы "Мир" нет. Решение о приеме карт зарубежные банки принимают сами, сообщили в пресс-службе.

"На стороне платежной системы "Мир" никаких ограничений по работе с иностранными партнерами нет. Решение о приеме карт "Мир" в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно", - сообщили в НПСК.

Ранее американский Минфин внес НСПК в санкционный список.