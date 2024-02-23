Собянин заявил, что в Москве объем производства промпредприятий вырос за год на 18,5%

По словам мэра города, производители одежды выпустили в 3,5 раза больше продукции, а фармацевтические компании - в 1,4 раза

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Объем производства предприятий обрабатывающей промышленности в Москве за год вырос на 18,5%, так одежды произвели в 3,5 раза больше. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"На 18,5% вырос объем производства столичных предприятий обрабатывающей промышленности за прошлый год. В лидерах производители одежды - их продукции стало в 3,5 раза больше, фармацевтические производства - они в 1,4 раза увеличили выпуск лекарств и медизделий, предприятия, изготавливающие электрическое оборудование, - они увеличили производство вдвое", - написал Собянин.

По его словам, например, Московскому кабельному заводу удалось нарастить объем производства на 24% благодаря собственным инвестициям и системной поддержке города. Помимо этого, компания расширила ассортимент продукции и увеличила долю отечественного сырья в производстве. Другой столичный производитель выпустил на 40% больше электронных изделий - это свыше 500 тыс. промышленных компьютеров, базовых станций, приборов учета и других устройств.

Уверенный рост есть у производителей продуктов питания, станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов, комплектующих для автотранспортных средств и многих других предприятий, добавил мэр.

"В столице созданы комфортные условия для развития крупного, малого и среднего бизнеса. Разработано больше 20 мер, среди них - субсидии и целевые займы, а также ряд антикризисных инструментов", - подчеркнул Собянин.