США разрешили несколько операций с подпавшими под санкции геологическими компаниями РФ

Речь идет о предоставлении медицинской помощи и обеспечении безопасности членов экипажа судов организаций, швартовке, постановке в док и их ремонте

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов США разрешило проводить некоторые операции с подпавшими в санкционный список российскими геологическими компаниями до 23 мая. Об этом говорится в опубликованной генеральной лицензии американского финансового ведомства.

В документе отмечается, что с участием судоходной компании "Ладога", а также АО "Арктические морские инженерно-геологические экспедиции", АО "Южморгеология", АО "Севморнефтегеофизика", АО ПМГРЭ "разрешаются операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для прекращения операций [с ними] <...> до 00:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск - прим. ТАСС) 23 мая 2024 года". Речь идет, в частности, о предоставлении медицинской помощи и обеспечении безопасности членов экипажа судов организаций, швартовке, постановке в док и их ремонте.

В список разрешенных операций также включены "мероприятия по смягчению экологических последствий или защите окружающей среды", связанные с этими судами. При этом генлицензия не разрешает заключение "любых новых коммерческих контрактов" с участием судов организаций, разгрузку с них любого рода грузов, включая нефть и нефтепродукты, исключение составляет разгрузка в случае аварийной ситуации. Запрещены также "любые операции, связанные с продажей нефти или нефтепродуктов российского происхождения".