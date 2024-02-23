"Белтопгаз" заявил о готовности сотрудничать с Ленинградской областью

Речь идет о совместной работе над модернизацией объектов, сообщил заместитель министра энергетики Денис Мороз

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Организации ГПО "Белтопгаз" видят хорошие перспективы для сотрудничества с Ленинградской областью по модернизации объектов и систем газоснабжения. Об этом заявил заместитель министра энергетики Денис Мороз на заседание коллегии по итогам работы энергетической отрасли в 2023 году и задачам на 2024 год.

В качестве примера эффективного взаимодействия с российскими партнерами он привел проекты газоснабжающих организаций ГПО "Белтопгаз" в Смоленской области. "Хорошие перспективы сегодня открываются и для сотрудничества с Ленинградской областью", - цитирует Морозова пресс-служба Минэнерго. По его словам, для организаций отрасли в текущих внешнеполитических условиях открылись новые возможности по выходу на российский рынок. "Речь прежде всего идет о строительно-монтажных работах, оказании проектных услуг", - отметил он.

Ранее белорусские газовики в рамках программы социальной догазификации Смоленской области в 2023 году построили около 20 км газопроводов, произвели более 220 подводов газа к участкам домовладений. Летом 2023 года делегация Ленинградской области во главе с председателем комитета по топливно-энергетическому комплексу Сергеем Морозовым посетила государственное предприятие НИИ "Белгипротопгаз", речь шла о подготовке проектно-сметной документации строительства и реконструкции объектов и систем газоснабжения.