Нацбанк Грузии изучит появившуюся у Сбербанка возможность переводов на грузинские счета

Регулятор отмечает, что выполняет требования финансовых санкций США, ЕС и Великобритании в отношении России и Белоруссии

ТБИЛИСИ, 23 февраля. /ТАСС/. Национальный банк Грузии приступил к изучению появившейся в приложении Сбербанка возможности переводить деньги на грузинские счета. Об этом говорится в заявлении регулятора.

"Национальный банк отзывается на появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что российский Сбербанк начал осуществлять переводы со своих счетов в грузинские банки. <...> Национальный банк осуществляет дополнительно исследование вопроса", - говорится в заявлении.

Регулятор отмечает, что выполняет требования финансовых санкций США, ЕС и Великобритании в отношении России и Белоруссии, банковский сектор страны обязан препятствовать возможности обхода ограничений. Нацбанк подчеркивает, что не зафиксировано ни одной транзакции с участием лиц, находящихся под санкциями.

В новом мобильном приложении Сбербанка в перечне стран, куда можно перевести деньги со своего российского счета, появилась Грузия. На это грузинские СМИ обратили внимание после того, как 21 февраля Центральный банк РФ отозвал лицензию у Киви-банка, в связи с чем прекратила свою работу система денежных переводов Contact, которой пользовались многие россияне в Грузии.