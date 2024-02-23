Электроснабжение Абхазии намерены стабилизировать в конце марта - начале апреля

Проблему помогут решить поставки электроэнергии из РФ и перспективы наполнения водохранилища Ингурской ГЭС, сообщает пресс-служба кабмина

СУХУМ, 23 февраля. /ТАСС/. Ситуация с энергоснабжением в Абхазии может стабилизироваться в конце марта - начале апреля с учетом поставок электроэнергии из РФ и перспектив наполнения водохранилища Ингурской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба кабмина по итогам совещания у премьер-министра Александра Анкваба.

С ноября 2023 года из-за энергодефицита западная часть Абхазии получает электроэнергию из РФ, восточная - из ИнгурГЭС - единственной станции, питающей республику. С января в республике действуют четырехчасовые ограничения в подаче электричества - по два часа днем и два часа ночью.

"По прогнозам директора ИнгурГЭС Левана Мебонии, с учетом существующих резервов социального перетока электроэнергии из России, принимаемых мер по экономии и перспектив наполнения Джварского водохранилища в весенний период, стабилизировать электроснабжение республики удастся к концу марта - началу апреля. Вместе с тем, как считает руководство ИнгурГЭС, уже сейчас необходимо спланировать меры, рассчитанные на покрытие дефицита электроэнергии, который возникнет в осенне-зимний период 2024-2025 годов", - говорится в сообщении.

По мнению энергетиков, ситуация может измениться благодаря внедрению приборов учета потребленной электроэнергии и альтернативным источникам генерации. "Анкваб выразил благодарность руководителю ИнгурГЭС за предпринимаемые усилия и предложил совместно с Минэнерготрансом республики и "Черноморэнерго" выработать предложения по долгосрочному решению проблемы", - сообщает пресс-служба правительства.

В совещании у премьер-министра приняли участие первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, руководство "Черноморэнерго" и ИнгурГЭС.