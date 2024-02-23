Ведущий разработчик в области IТ-безопасности продолжит работу, несмотря на санкции

Компания "Код безопасности" была готова к такому развитию событий и заранее подготовилась, заявил ее коммерческий директор Федор Дбар

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Включение одного из ведущих российских разработчиков в области информационной безопасности - компании "Код безопасности" - в санкционный список Минфина США никак не повлияет на ее работу. Как заявил ТАСС коммерческий директор компании Федор Дбар, компания была готова к такому развитию событий и заранее подготовилась.

"Мы изначально исходили из вероятности, что рано или поздно большинство российских компаний высокотехнологических отраслей попадет под санкции. Из расчета этого и выстраивали соответствующую стратегию с самого начала санкционного давления на российскую экономику", - прокомментировал санкции Федор Дбар. По его словам, сегодня большая часть комплектующих для аппаратных средств производится на территории Российской Федерации, а по необходимому импорту заранее были отработаны и выстроены цепочки поставок. "Компания полностью готова к выполнению всех свои обязательств перед заказчиками и партнерами", - заверил Дбар.

"Код безопасности" - один из лидирующих российских вендоров средств информационной безопасности. Компания специализируется на разработке продуктов по защите конечных станций, серверов, периметра сети, современных виртуальных инфраструктур и мобильных устройств. Решения "Кода безопасности" обеспечивают безопасность объектов критической информационной инфраструктуры России, в том числе Министерства обороны РФ, ФНС России, РЖД и других. Продукты компании имеют сертификаты ФСТЭК, ФСБ, Минобороны и полностью удовлетворяют регуляторным требованиям в отношении защиты конфиденциальной информации и персональных данных.