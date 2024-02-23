13-й пакет и ответ Москвы. ЕС ввел новые санкции против России

Евросоюз объявил о введении новых масштабных санкций против России, а также физических и юридических лиц некоторых зарубежных стран, увязав их с военными действиями на Украине.

В МИД РФ заявили о незаконности ограничительных мер и в ответ расширили список представителей евроинститутов и стран - членов Евросоюза, которым в запрещен въезд на территорию России.

ТАСС собрал основное, что известно о новом пакете санкций и ответных мерах России.

Основания для новых санкций

"Совет [ЕС] постановил ввести ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в заявлении европейского органа, опубликованном в "Официальном журнале ЕС".

По мнению еврочиновников, принятые ранее санкции против России не смогли помешать росту ключевых отраслей российского ВПК, который в 2023 году составил до 30-40% по сравнению с 2021 годом.

В черный список Евросоюза по России входят более 2 тыс. человек и компаний. Всем физлицам запрещается въезд на территорию стран сообщества, а их активы при обнаружении в ЕС будут заморожены.

Что запрещено экспортировать в Россию

13-й пакет санкций ЕС расширяет список запрещенных товаров, "которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности за счет добавления компонентов для разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)".

Евросоюз запретил экспорт в Россию некоторых видов транзисторов, полупроводниковых преобразователей и других электронных приборов, изготовленных на основе полупроводников, а также транзисторов мощностью от 1 до 500 киловольт-ампер.

В том числе запрещены к поставкам некоторые химические элементы, электронные платы, оборудование для производства полупроводников. В новый список также вошла фото- и видеотехника, в частности телевизионные и цифровые камеры, перископы и камеры для подводной съемки. Под запрет попала поставка частей электронного оборудования для промышленности.

Новый запрет распространяется на экспорт рения и производных этого метала.

Введены дополнительные ограничения на экспорт электрических трансформаторов.

Санкции против других стран

Экспортные ограничения ЕС введены в отношении четырех компаний из Китая и по одной из Казахстана, Индии, Сербии, Таиланда, Сингапура, Шри-Ланки и Турции, которые, по мнению Брюсселя, участвуют в действиях России по преодолению санкций.

ЕС ввел экспортные ограничения из-за подозрений на обход антироссийских санкций против трех компаний материкового Китая (из провинции Гуанчжоу): Guangzhou Ausay Technology, Shenzhen Biguang Trading и Yilufa Electronics. Также под экспортные ограничения попала фирма из Гонконга RG Solutions Limited .

Все попавшие под санкции компании производят электронную продукцию. Guangzhou Ausay Technology выпускает печатные монтажные платы, Shenzhen Biguang Trading - конденсаторы и интегральные схемы, Yilufa Electronics Limited - микросхемы, RG Solutions Limited - электронные вычислительные машины и комплектующие к ним.

В список вошли занимающаяся микроэлектроникой компания из Индии Si2 Microsystems и частная экспедиторская фирма из Шри-Ланки Euro Asia Cargo. В сферу деятельности первой входят "разработка и сборка интегральных схем для коммерческого, военного и космических секторов". Сфера деятельности Euro Asia Cargo - оформление и обслуживание грузов в Шри-Ланке и на Мальдивах.

Санкции введены против сингапурской компании Deflog Technologies и таиландской Thai IT Hardware. Основной вид деятельности Deflog Technologies - оптовая торговля оптическим оборудованием и расходными материалами. Thai IT Hardware работает в сфере информационных технологий.

Под санкции попала турецкая компания Yildiz ip teknoloji elektronik elektrik bilgisayar malzemeleri ticaret sanayi limited sirketi. По данным из открытых источников, компания зарегистрирована в Анталье в мае 2022 года. Это общество с ограниченной ответственностью, занимающееся торговлей электроникой и компонентами. Последняя торговая операция зарегистрирована в июле 2023 года. В профиле компании значится, что она является импортером из Китая с более чем 5 тыс. записей в таможенных реестрах.

Из Казахстана в списке фигурирует компания Elem Group, которая торгует электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запчастями.

Экспортные ограничения введены в отношении сербской Conex, базирующейся в Белграде. Компания является "производственно-торговой", а основной вид деятельности определяет как "консалтинговая деятельность, связанная с бизнесом и другим управлением".

Персональные санкции

Евросоюз в рамках нового пакета санкций ввел персональные ограничения против министра народных вооруженных сил КНДР Кан Сун Нама за якобы имевшие место поставки баллистических ракет и другого вооружения российской стороне. Они предусматривают запрет на выдачу виз и заморозку активов главы северокорейского оборонного ведомства.

Помимо министра обороны КНДР, в новые санкционные списки ЕС вошли "десять российских компаний и частных лиц, связанных с перевозкой вооружений из Северной Кореи в Россию".

Санкционные меры со стороны других стран

Белый дом опубликовал заявление президента США Джо Байдена, в котором объявлено о введении более 500 санкций против России из-за событий на Украине и смерти Алексея Навального: "Эти санкции будут направлены против лиц, связанных с тюремным заключением Навального, а также против финансового сектора России, оборонно-промышленной базы, сетей закупок и лиц, уклоняющихся от санкций на нескольких континентах".

Великобритания наряду со Швейцарией и Норвегией присоединилась к списку стран - партнеров Евросоюза по запрету на импорт российских стали и чугуна.

Федеральный совет (правительство Швейцарии) рассмотрит вопрос о возможном присоединении к 13-му пакету санкций Евросоюза против России. Однако Государственный секретариат экономики (SECO), отвечающий за экспортный контроль, не берется прогнозировать, каким будет это решение, сообщили в этом ведомстве.

Реакция России