Блинкен заявил, что США рассчитывают на эффект от санкций против РФ в перспективе

Госсекретарь США считает, что эти ограничения уже имели существенное воздействие на Россию

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают на эффект от санкций Запада в отношении России в долгосрочной перспективе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Аргентины Дианой Мондино по итогам их переговоров в Буэнос-Айресе.

"Я считаю, что санкции, эти ограничения уже имели существенное воздействие на Россию <...>", - сказал глава американской дипломатии. "Однако мы видим, что они окажут растущее долгосрочное влияние на Россию", - утверждал Блинкен, комментируя введение США и ЕС новых пакетов ограничительных мер против Москвы.