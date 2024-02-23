Белый дом заявил, что США хотят, чтобы Запад действовал коллективно при изъятии активов РФ

Обсуждение вопроса продолжается, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация добивается того, чтобы США и их союзники действовали коллективно при изъятии замороженных активов РФ и их использовании в интересах Украины. Обсуждение вопроса продолжается, заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По его версии, США "продолжают обсуждать с партнерами и союзниками, как лучше прекратить агрессию России и добиться того, чтобы Россия заплатила за ущерб, нанесенный на Украине". "И поскольку значительно большая часть заблокированных суверенных активов находится не в США, я вновь подчеркну, что чрезвычайно важно предпринимать действия совместно с нашими зарубежными партнерами. И на этом мы сейчас сосредоточены", - добавил Кирби.

Сотрудник СНБ признал, что властям США нужны "дополнительные правовые полномочия" для подобных шагов. По словам Кирби, администрация "продолжает поддерживать контакт" с законодателями по вопросу разработки и утверждения касающихся этого законопроектов. "Есть ряд законопроектов относительно этого, над которыми работают в Конгрессе. Мы внимательно следим за этим", - сказал представитель Белого дома.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре 2023 года подчеркнула, что конфискация и замораживание российских активов Западом будут "иметь как прецедент негативные последствия в целом для развития глобальной финансовой системы". Как заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в январе в интервью ТАСС, РФ будет вынуждена действовать симметрично, если западные страны решатся на конфискацию ее государственных резервов.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен сообщил 11 января, что Вашингтон пока не принял окончательных решений о возможной конфискации замороженных на Западе активов России в размере около $300 млрд. По его словам, решение будет принято во взаимодействии с партнерами по Группе семи (G7). Он напомнил, что лидеры объединения распорядились "начать работу над практическими вопросами, касающимися того, как эти иммобилизованные активы могут быть использованы" в интересах Украины.