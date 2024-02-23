FATF исключила ОАЭ из "серого списка" стран под финансовым мониторингом

Расширенное наблюдение также отменено в отношении Барбадоса, Гибралтара и Уганды

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) исключила Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) из "серого списка" стран, в отношении которых принимаются усиленные меры финансового мониторинга. Об этом говорится в заявлении FATF по итогам пленарной сессии в Париже.

"FATF приветствует значительный прогресс ОАЭ в совершенствовании режима противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. <...> ОАЭ больше не подпадают под усиленный процесс мониторинга FATF", - гласит документ.

Помимо ОАЭ расширенное наблюдение отменено в отношении Барбадоса, Гибралтара и Уганды. В то же время на февральской сессии в "серый список" внесли Намибию и Уганду. Сейчас в нем находится 21 страна.

"Черный список" финансово неблагонадежных с точки зрения FATF стран остался прежним и насчитывает три страны: КНДР, Иран и Мьянму. Причем в отношении Ирана FATF распорядилась отменить приостановку каких-либо контрмер, введенную ранее, поскольку эта страна "не выполнила условия Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (2000 год) и Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма (1999 год). Теперь организация будет готова рассмотреть отмену действующих мер только после того, как убедится в выполнении Ираном поставленных условий. В отношении Мьянмы был отмечен определенный прогресс, однако указано на необходимость принятия доволнительных мер в рамках согласованного ранее плана.