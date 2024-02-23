Минфин США заявил о намерении ужесточить ценовой потолок на российскую нефть

Это повысит расходы России на обход этой меры, сообщил первый заместитель министра финансов Уолли Адейемо

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. США намерены в пятницу ввести дополнительные ограничения, касающиеся ценового потолка на российскую нефть. Об этом заявил первый заместитель министра финансов Уолли Адейемо, выступая в Совете по международным отношениям

"Во-первых, мы вводим меры против самого прибыльного источника дохода - энергетики. <...> Сегодня мы введем дополнительные ограничения, касающиеся потолка цен, что повысит расходы России на обход [данной меры], а также укрепит нашу политику, которая направлена на снижение доходов Кремля и в то же время позволяет нефти поступать на рынок", - сказал он. Заместитель министра не уточнил, о каких именно санкциях идет речь, среди объявленных сегодня Соединенными Штатами антироссийских ограничений, мер в отношении цены на нефть не было.

Адеймо утверждает, что "Кремль тратит время и ресурсы на то, чтобы обойти ценовой потолок", а также, что "во многом за счет ценового потолка <...> государственные доходы России от энергетики снизились примерно на 40% в 2023 году".

Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия в декабре 2022 года ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения этих ограничений необходимо согласие всех государств ЕС и членов G7.

Президент России Владимир Путин подчеркнул 12 октября 2022 года, что Москва не будет за свой счет оплачивать чужое благополучие и поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них. Введение потолка цен на топливо из РФ он назвал шулерскими уловками и беспардонным шантажом. Путин предупредил, что введение предельных цен на нефть может повлечь риски установления такого же потолка в других секторах, а это разрушает глобальную рыночную экономику и создает угрозу благополучию миллиардов людей.