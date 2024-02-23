ОАЭ и Кения договорились о всеобъемлющем экономическом партнерстве

Соглашение откроет новые возможности для роста с обеих сторон, отметил государственный министр Объединенных Арабских Эмиратов по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмед аз-Зейуди

ДУБАЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты и Кения заключили соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве, которое предусматривает развитие ненефтяной торговли. Об этом сообщил государственный министр ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмед аз-Зейуди.

"ОАЭ и Кения заключили соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Это знаковое соглашение с одной из самых динамичных экономик континента, открывающее новые возможности для роста с обеих сторон", - написал министр на своей странице в X (ранее Twitter).

По словам аз-Зейуди, в прошлом году объем ненефтяной торговли между ОАЭ и Кенией достиг $3,1 млрд, увеличившись на 26,4% по сравнению с 2022 годом. "Теперь мы будем стремиться к расширению сотрудничества во всех секторах - от производства продуктов питания и горнодобывающей промышленности до технологий и логистики", - добавил он.

В течение нескольких лет ОАЭ заключили более 10 соглашений о всеобъемлющем экономическом партнерстве, в том числе с Израилем, Индией, Индонезией и Турцией. 22 февраля аз-Зейуди заявил ТАСС, что эмираты рассчитывают заключить аналогичное соглашение с Евразийским экономическим союзом до конца 2024 года.