23 февраля, 20:16
Санкции в отношении России

США заявили, что попытаются осложнить РФ добычу энергоносителей

Также Вашингтон хочет добиться "сокращения доходов" Москвы от экспорта нефти и газа, добавил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены сконцентрировать в среднесрочной перспективе внимание на попытках осложнить России добычу углеводородного топлива. Об этом сообщил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

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"С моей точки зрения, самое важное, что мы также можем делать, - это фокусироваться на нашей среднесрочной стратегии, заключающейся в том, чтобы осложнить России добычу энергоносителей. На этом мы сейчас концентрируем внимание <...>", - заявил американский чиновник, выступая в неправительственном Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

"Я все больше концентрирую внимание на рассмотрении вопроса о том, что мы можем предпринять, чтобы лишить их [россиян] способности добывать [углеводородное топливо] в среднесрочной перспективе", - отметил Адейемо. При этом он подтвердил, что "в ближайшей перспективе" США концентрируют внимание на том, чтобы добиваться "сокращения доходов" России от экспорта нефти и газа за счет применения санкций и иных ограничительных мер. 

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