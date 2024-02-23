Дефицит торгового баланса Греции и России в 2023 году составил €2,349 млрд

Стоимость импорта Греции из России оказалась на 73,8% меньше, чем с января по декабрь 2022 года

АФИНЫ, 23 февраля. /ТАСС/. Сальдо торгового баланса Греции и России в январе - декабре 2023 года было отрицательным, дефицит составил €2,349 млрд. Об этом сообщила греческая статистическая служба Elstat.

"В 2023 году стоимость импорта Греции из России составила €2,446 млрд, что на 73,8% меньше, чем за период с января по декабрь 2022 года (€9,334 млрд). Стоимость экспорта Греции в Россию составила €96,3 млн евро, что на 38,4% меньше, чем за весь 2022 год (€156,4 млн). Сальдо торгового баланса Греции и России в январе - декабре 2023 года было отрицательным, дефицит составил €2,349 млрд", - говорится в сообщении Elstat, которое публикует финансовый портал newmoney.gr.

В декабре прошлого года сальдо торгового баланса Греции и России также было отрицательным, дефицит составлял €91,4 млн, отмечает издание. "Стоимость импорта Греции из России в декабре составила €98 млн, что было на 88,7% меньше, чем в декабре 2022 года (€870,3 млн). Стоимость экспорта Греции в Россию равнялась €6,6 млн, что было на 20,3% меньше, чем в декабре 2022 года (€8,3 млн)", - информировала статистическая служба.