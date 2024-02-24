ООН хочет, чтобы продукты и удобрения РФ и Украины были на мировом рынке

Генсек всемирной организации Антониу Гутерриш пообещал продолжить добиваться свободы и безопасности судоходства в Черном море

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. ООН продолжит работать над тем, чтобы продовольственные товары и удобрения России и Украины без ограничений могли поступать на мировой рынок. Об этом заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Мы продолжим добиваться свободы и безопасности судоходства в Черном море, чтобы столь необходимое украинское и российское продовольствие и удобрения попадали на глобальный рынок без ограничений", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

10 февраля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью ТАСС заявил, что Россия пока не видит перспектив и предпосылок для возобновления зерновой сделки. Он подчеркнул, что изначально гуманитарный характер черноморской инициативы очень быстро сменился на коммерческий, поэтому "вместо оказания помощи наиболее нуждающимся странам она успешно осуществлялась в интересах Киева и бенефициаров из числа благополучных западных государств".

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля 2023 года. Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не была реализована. 10 августа прошлого года украинские ВМС объявили о так называемых временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в порты Одесса, Черноморск и Южный. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях".

В ООН, которая выступала организатором сделки, отмечали, что украинские "временные коридоры" не могут заменить зерновую сделку, объем экспорта в рамках которой мог достигать 4 млн тонн в месяц.