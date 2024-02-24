Минфин США: Запад будет уделять меньше внимания сохранению потолка цен на нефть РФ

Вашингтон сконцентрируется на том, чтобы увеличить издержки "альтернативной "экосистемы", выстроенной Москвой, заявил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Запад будет уделять впредь меньше внимания попыткам добиться соблюдения предельных цен на российскую нефть на отметке $60 за баррель, но постарается увеличить издержки Москвы в процессе экспорта сырья. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

"Думаю, это возвращает к вопросу насчет того, насколько большое значение имеет [потолок цен в] $60. Считаю, сейчас это имеет меньшее значение, чем вначале. Потому что Россия решила попытаться выстроить вокруг потолка цен альтернативную "экосистему" (флот танкеров и систему их страхования, не зависящие от Запада - прим. ТАСС). Для нас это означает, что мы хотим увеличить цену выстраивания [Москвой] этой "экосистемы", - заявил американский чиновник, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

"Вначале мы пытались добиться двух вещей: сократить их [россиян] доходы и гарантировать, что нефть сможет поступать на рынки, что не будет взлета цен, при котором они бы продавали меньше, но получали больше денег. А сегодня мы все больше концентрируем внимание на том, чтобы навязать издержки альтернативной "экосистеме", которую они выстраивают", - сказал Адейемо. По его словам, США принимают меры против танкеров "теневого флота". "Можете ожидать, что мы будем предпринимать дальнейшие действия, навязывающие дальнейшие издержки [России на этом направлении]", - отметил заместитель главы Минфина.

Решения Запада и реакция Москвы

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения этих ограничений необходимо согласие всех государств ЕС и членов G7.

Как сообщил 13 октября 2022 года заместитель председателя правительства России Александр Новак, Москва не будет поставлять нефть странам, которые искусственно пытаются ограничить стоимость этого сырья за счет использования механизма предельной цены. Выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", он указал, что цена должна формироваться рыночным способом, исходя из баланса спроса и предложения.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул 12 октября 2023 года, что Москва не будет за свой счет оплачивать чужое благополучие и поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них. Введение потолка цен на топливо из России он назвал шулерскими уловками и беспардонным шантажом. Кроме того, Путин предупредил, что введение предельных цен на нефть может повлечь риски установления такого же потолка в других секторах, а это разрушает глобальную рыночную экономику и создает угрозу благополучию миллиардов людей.