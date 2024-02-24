Австралия ввела санкции против 55 российских граждан и 37 организаций

Поводом для рестрикций стали приписываемые Канберрой Москве "депортации украинских детей из регионов, находящихся под контролем" РФ, сообщил австралийский МИД

СИДНЕЙ, 24 февраля. /ТАСС/. Правительство Австралии ввело дополнительные финансовые ограничения и запрет на въезд 55 российских граждан и 37 организаций. Об этом сообщила глава МИД Пенни Вонг.

В заявлении утверждается, что поводом для санкций стали приписываемые Канберрой Москве "депортации украинских детей из регионов, находящихся под контролем России". Эти санкции, отметила министр, "следуют за решением Международного уголовного суда выдать ордера на арест президента [России Владимира] Путина и уполномоченного [при президенте] России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой".

Полный список граждан и предприятий, попавших под новые ограничения, пока не приводится. Как отмечает Вонг, в перечень включены "предприятия российского оборонного комплекса, энергетического и горнодобывающего секторов, ряд медиакомпаний и организации, связанные с российскими закупочными сетями в Белоруссии, Иране и Северной Корее".

С марта 2014 года правительство Австралии объявляло о введении антироссийских ограничений 28 раз. В санкционный перечень Канберры включены свыше 1,1 тыс. граждан и более 300 предприятий РФ и Белоруссии. Власти Австралии полностью прекратили торговые отношения с Россией, заморозили активы попавших в черный список лиц и запретили национальным организациям вести дела с попавшими под санкции компаниями. Рестрикции запрещают экспорт вооружений и полностью закрывают доступ российских банков к рынкам капитала Австралии. Кроме того, действует полный запрет на экспорт товаров и услуг, предназначенных для использования в разведке и добыче нефти, газа и полезных ископаемых в РФ.