Глава ВТБ назвал беспочвенными обвинения США в якобы обходе санкций

Андрей Костин также отметил, что спустя два года после введения в отношении ВТБ жестких санкций банк вновь показывает рекордную прибыль, команда достойно справилась с минимизацией последствий рестрикций против банка

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин назвал беспочвенными обвинения американских властей в нарушении санкционного режима с его стороны.

Ранее Минфин США обвинил Костина в отмывании денег и нарушении санкций в рамках дела о принадлежащих ему, по версии Вашингтона, яхтах и недвижимости в городе Аспен (Колорадо). Также американские власти арестовали двух человек якобы за содействие главе ВТБ в обходе введенных Соединенными Штатами санкций.

​​​"Хорошо понимаю, как это злит американский истеблишмент. Беспочвенные обвинения, выдвинутые американской юстицией к годовщине СВО в отношении меня лично, - очередное тому доказательство. Я никогда не нарушал никакое, в том числе американское законодательство, не обходил никакие санкции и всех своих партнеров призываю не искать и не придумывать никаких путей обхода, а строить другой мир, независимый от давления политической элиты и военного лобби США. Громкие заявления американской Фемиды призваны усилить эффект от очередного пакета санкций. Можно только выразить сочувствие задержанным, которые стали жертвой провокации. Больше никаких эмоций это дело не вызывает", - говорится в заявлении Костина, которое есть в распоряжении ТАСС.

Банкир также отметил, что спустя два года после введения в отношении ВТБ жестких санкций банк вновь показывает рекордную прибыль, команда достойно справилась с минимизацией последствий рестрикций против банка. Об этом говорится в заявлении глава кредитной организации, которое есть в распоряжении ТАСС. "Два года назад, 24 февраля 2022 года, США применили в отношении банка ВТБ самые жесткие, блокирующие санкции. Тогда я обещал клиентам и партнерам - а тогда это были более 16 млн жителей России и тысячи российских компаний, на которых держится российская экономика, - сделать все возможное и невозможное для минимизации ущерба от принятых в отношении банка санкций. Команда ВТБ справилась с этой задачей достойно. Два минувших года показали, что мы давно научились справляться с давлением, еще с 2014 года, когда Россия вернула Крым домой", - отметил Костин и добавил, что спустя два года после санкций ВТБ вновь показывает рекордную прибыль.

"Мы приступаем к реализации стратегии развития до 2026 года, и одна из наших ключевых задач - системная поддержка структурных преобразований российской экономики. Мы это умеем, делали и будем делать дальше. ВТБ - опорный банк страны, и какие бы санкции ни вводились в отношении российских компаний, мы всегда будем рядом с нашими партнерами и предоставим им всю необходимую помощь и поддержку. Друзья познаются в беде, вместе мы прошли уже не один кризис. Справляемся и сейчас", - заключил он.

Ранее группа ВТБ отчиталась по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) о рекордной прибыли в 432,2 млрд рублей за 2023 год после убытка годом ранее.

О санкциях

Великобритания и США 24 февраля 2022 года первыми ввести санкции в отношении ВТБ. Банк был добавлен в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). На внесенные в этот список институты налагаются максимальные ограничения. Их активы блокируются, вводится запрет на долларовые транзакции и любые действия с контрагентами из США.